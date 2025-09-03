İzmir'de Eğitim Uçağı Düştü

Güncelleme:
İzmir'in Torbalı ilçesinde bir mısır tarlasına düşen eğitim uçağı için kurtarma çalışmaları başlatıldı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Torbalı ilçesi Subaşı Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir mısır tarlasına eğitim uçağı düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kurtarma çalışması başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
