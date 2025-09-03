İzmir'de Eğitim Uçağı Düştü
Torbalı ilçesi Subaşı Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir mısır tarlasına eğitim uçağı düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kurtarma çalışması başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel