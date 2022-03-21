İzmir'de 'Ege Bölgesi Kariyer Fuarı' başladı

İZMİR (DHA) - İZMİR'de Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde, Ege Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen ' Ege Bölgesi Kariyer Fuarı (EGEKAF'22)' açıldı. Fuarda konuşan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, "Bu fuara katılan, destek veren herkesi tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi olarak gençleri daha iyi bir geleceğe ulaştırabilmek için şeffaf, liyakat esaslı, teknolojiye dayalı araçlar ve yöntemler geliştirerek hizmete sunuyoruz" dedi.

Fuarın açılışına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, paydaş üniversitelerin rektörleri, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasının temsilcileri, akademisyenler, mezunlar ile öğrenciler katıldı. Törende Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü'nce zeybek gösterisi ve Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin hazırladığı tanıtım filminin gösterimi yapıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Ege Bölgesi üniversitelerinde 2020-2021 döneminde ödül alan öğrencilere madalyaları verildi ve fuara katkı sağlayan firmalara plaket sunuldu.