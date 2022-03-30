İzmir'de düzensiz göçmenlerle teknede yakalanan şüphelilerden 1'i daha tutuklandı - Haberler

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İzmir'de düzensiz göçmenlerle teknede yakalanan şüphelilerden 1'i daha tutuklandı

AA - Şafak Yel - Güncel
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İzmir'de düzensiz göçmenlerle teknede yakalanan şüphelilerden 1'i daha tutuklandı

İzmir'in Seferihisar, Urla ve Çeşme ilçeleri açıklarında, 28 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonda düzensiz göçmenlerle teknelerde yakalanan ve göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen şüphelilerden 1'i daha tutuklandı.

SEFERİHİSAR, İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar, Urla ve Çeşme ilçeleri açıklarında, 28 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonda düzensiz göçmenlerle teknelerde yakalanan ve göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen şüphelilerden 1'i daha tutuklandı.

Operasyonun Seferihisar ilçesi açıklarındaki bölümünde yakalanan 2 kişinin ardından 1 şüpheli daha jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarma tarafından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Böylece operasyon kapsamında tutuklananların sayısı 5'e yükseldi.

Öte yandan operasyonda yakalanan düzensiz göçmenlerin tamamının İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildiği öğrenildi.

Operasyonun geçmişi

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Seferihisar, Urla ve Çeşme ilçeleri açıklarında 28 Mart'ta, 3 lüks yelkenli ve büyük balıkçı teknesine operasyon düzenlenmişti. Teknelerde, 771 düzensiz göçmen yakalanmıştı.

Afganistan, Bangladeş, Eritre, Yemen, Somali, Pakistan ve Sudan uyruklu oldukları belirtilen düzensiz göçmenlerin, teknelerle İzmir'den İtalya'ya gitmeye çalıştıkları iddia edilmişti.

Yasa dışı geçişi organize ettikleri değerlendirilen ve düzensiz göçmenlerle yakalanan 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. Dün emniyette işlemi tamamlanan şüphelilerden 4'ü tutuklanmıştı.

AA / Şafak Yel - Güncel

Seferihisar, İzmir, Çeşme, Mart, Güncel, Haberler

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