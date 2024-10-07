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İzmir'de Düzensiz Göçmenlere Yönelik Operasyon: 386 Yakalandı, 8 Kaçakçı Tutuklandı

İzmir'de Düzensiz Göçmenlere Yönelik Operasyon: 386 Yakalandı, 8 Kaçakçı Tutuklandı
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İzmir'de düzenlenen geniş çaplı operasyonlarda 386 düzensiz göçmen yakalanırken, gözaltına alınan 17 göçmen kaçakçısından 8'i tutuklandı. Ekipler, yasa dışı geçiş hazırlığı yapan gruplara yönelik önemli bir mücadele yürütüyor.

İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 386 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 17 göçmen kaçakçısından 8'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında "Liberterra II" operasyonunu gerçekleştirdi.

Ekipler 29 Eylül, 1 ve 3 Ekim'de düzenledikleri operasyonlarda, yasa dışı geçiş hazırlığı yaptıkları belirlenen 386 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 17 şüpheli gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Operasyonlarda 4 kamyon, 3 taksi, 2 otomobil, 5 şişme bot ve motorları ele geçirildi.

Kaynak: AA / Halil Fidan - Güncel

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