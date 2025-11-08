İzmir'de Düzensiz Göçmenler Motor Arızasıyla Sürüklenen Bottan Kurtarıldı
İzmir'in Seferihisar açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 24 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 6 Kasım saat 11.30 sıralarında, Seferihisar açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alındı.
Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-109) tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bottaki 24 düzensiz göçmen (beraberinde 40 çocuk) güvenli bir şekilde kurtarıldı.
Kurtarılan göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği bildirildi.