Üye Girişi
Haberler
ABD'deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor
Kimliği belli oldu, katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor
Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu
Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu
Zelenskiy, Trump'a resti çekti: Barış kılıçla sağlanır
Zelenskiy, Trump'a resti çekti: Barış kılıçla sağlanır
'Kılıçdaroğlu geri dönüyor' dedirten cinsten paylaşım
"Kılıçdaroğlu geri dönüyor" dedirten cinsten paylaşım

İzmir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 73 Göçmen Kurtarıldı

İzmir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 73 Göçmen Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir açıklarında düzenlenen operasyonda 73 düzensiz göçmen kurtarıldı, 155 düzensiz göçmen ile yasa dışı yolla ülkeyi terk etmeye çalışan bir şüpheli yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri, Çeşme ve Seferihisar'da çeşitli operasyonlar gerçekleştirdi.

İzmir açıklarında 73 düzensiz göçmen kurtarıldı, 155 düzensiz göçmen ile ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 şüpheli yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Botu, lastik botta bir grup düzensiz göçmen tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen ekipler, hareketli lastik bottaki 59 düzensiz göçmeni yakaladı.

Çeşme ilçesinde 37, Seferihisar ilçesinde ise hareketli lastik botlarda 17 düzensiz göçmen ile Menderes ilçesinde kara üzerinde 42 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca, yine Menderes ve Dikili ilçesinde motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan 73 düzensiz göçmen kurtarıldı, botta bulunan ve ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 şüpheli de yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
img

Katliam, belediye başkanı ile FBI'ı karşı karşıya getirdi
img

Dünyayla hiç temas kurmamış kabilenin ilk görüntüleri yayınlandı
img

Televizyon izleyen annesini tek cümlesiyle ağlattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Raylara itilen yolcu, metronun altında can verdi
Bu sefer yakılmadı ama en az onun kadar vahşi
HÜDA PAR 'Kürt Çalıştayı' düzenliyor
HÜDA PAR 'Kürt Çalıştayı' düzenliyor
ABD'den Türkiye'yi hedef alan İran'a uyarı: Karşınıza alamazsınız
ABD'den Türkiye'yi hedef alan İran'a uyarı: Karşınıza alamazsınız
Suriye'nin yeni lideri Şara, PKK ile ilk kez görüştü
Suriye'nin yeni lideri, PKK ile ilk kez görüştü
TRT yayın haklarını satın aldı: Maçlar şifresiz yayınlanacak
TRT yayın haklarını satın aldı: Maçlar şifresiz yayınlanacak
İngiliz liderden küstah paylaşım: Ayasofya üzerinde Yunan bayrağı
İngiliz liderden küstah paylaşım! Ayasofya üzerinde Yunan bayrağı

Son Dakika Haberleri

2 Ocak kandil mi, ne kandili? (Perşembe akşamı Regaip Kandili mi?) Hull City Middlesbrough CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Hull City Middlesbrough maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Brentford Arsenal CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Brentford Arsenal maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Ford İsrail paylaşımı nedir, Twitter (X) hesabı hacklendi mi? 2 Ocak Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? 2 Ocak Perşembe yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 1-2 Ocak Ümraniye, Küçükçekmece, Bağcılar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Manavgat, Muratpaşa, Serik 1-2 Ocak Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 1-2 Ocak Beypazarı, Sincan, Keçiören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! İslahiye, Şehitkamil, Oğuzeli 1-2 Ocak GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 1-2 Ocak İnegöl, Yıldırım, Mudanya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.