İzmir'de düzensiz göçmen operasyonu: 120 kişi yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde düzensiz göçmenlerin geçici süreyle barındıkları Basmane semtinde düzenlenen operasyonda 120 yabancı uyruklu yakalandı. Polis, Basmane semtinde yoğun olarak bulunan yabancı uyrukluların geçici süreyle barındıkları ev ve iş yerlerine baskın düzenledi. Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.