İzmir'de düzensiz göçmen operasyonu: 120 kişi yakalandı
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İzmir'in Konak ilçesinde düzensiz göçmenlerin geçici süreyle barındıkları Basmane semtinde düzenlenen operasyonda 120 yabancı uyruklu yakalandı. Polis, Basmane semtinde yoğun olarak bulunan yabancı uyrukluların geçici süreyle barındıkları ev ve iş yerlerine baskın düzenledi. Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
İzmir'in Konak ilçesinde düzensiz göçmenlerin geçici süreyle barındıkları Basmane semtinde düzenlenen operasyonda 120 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasal kalış hakkı bulunmayan, izinsiz çalışan veya yasa dışı geçiş hazırlığındaki düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarını sürdürüyor.
Polis, Basmane semtinde yoğun olarak bulunan yabancı uyrukluların geçici süreyle barındıkları ev ve iş yerlerine baskın düzenledi.
Ekipler, semt genelinde 120 yabancı uyrukluyu yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.