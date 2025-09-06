İzmir'de Düzensiz Göçmen Operasyonları: 81 Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı

İzmir'in Menderes, Çeşme ve Foça ilçelerinde, 81 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Menderes ilçesi açıklarında, içinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu tespit edilen lastik bot durduruldu.

Ekiplerce, bottaki 15'i çocuk 31 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçılığı zanlısı yakalandı.

Çeşme ilçesi açıklarında da içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.

Ekipler, bottaki 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisini yakalarken, 7'si çocuk 18 düzensiz göçmeni kurtardı.

Foça ilçesinde kara üzerinde yürütülen operasyonda ise Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ile İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 24'ü çocuk 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.