İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheliden biri tutuklandı
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İzmir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 11 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ile 20 bin uyarıcı hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı, diğer ikisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 11 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ile 20 bin uyarıcı hap ele geçirdi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.D. tutuklandı. Diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel