İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheliden biri tutuklandı

İzmir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 11 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ile 20 bin uyarıcı hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı, diğer ikisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.