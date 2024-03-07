İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 266 kişi yakalandı
İzmir'de yapılan operasyonlarda, hırsızlık, yağma, uyuşturucu madde ticareti ve dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan aranan 266 kişi yakalandı. Şüpheliler adli mercilere sevk edildi.
İzmir'de düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 266 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, haklarında aranma kararı bulunan kişilerin yakalanması amacıyla kent genelindeki 138 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.
Operasyonda hırsızlık, yağma, uyuşturucu madde ticareti ve dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan aranması bulunan 266 kişi yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler adli mercilere sevk edildi.