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İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 266 kişi yakalandı

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İzmir'de yapılan operasyonlarda, hırsızlık, yağma, uyuşturucu madde ticareti ve dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan aranan 266 kişi yakalandı. Şüpheliler adli mercilere sevk edildi.

İzmir'de düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 266 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, haklarında aranma kararı bulunan kişilerin yakalanması amacıyla kent genelindeki 138 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Operasyonda hırsızlık, yağma, uyuşturucu madde ticareti ve dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan aranması bulunan 266 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler adli mercilere sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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