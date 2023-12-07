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İzmir'de durdurulan takside 9 düzensiz göçmen yakalandı

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan iki taksideki 9 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan iki taksideki 9 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Sancaklı Mahallesi'ndeki kontrol noktasında şüpheli 2 taksiyi durdurdu. Taksilerin içerisinde bulunan 9 düzensiz göçmen yakalandı, sürücüler ise gözaltına alındı. İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden minibüsle Sancaklı Mahallesi'ne bırakıldığı öğrenilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Taksi şoförleri ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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