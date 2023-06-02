İzmir'de durdurulan araçtan uyuşturucu ve silah çıktı

İzmir'in Bayındır ilçesinde durdurulan bir araçtan uyuşturucu madde, bıçak, ruhsatsız silah, av tüfeği, hassas terazi, fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçtan, uyuşturucu madde, bıçak, ruhsatsız silah, av tüfeği, hassas terazi, fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramada, 55 gram esrar, 13 adet sentetik ecza, bıçak, ruhsatsız silah, av tüfeği, hassas terazi, fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan S.A., M.G., ve G.M., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından S.A., M.G., ve G.M. adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR