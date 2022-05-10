İzmir'de 'Dünya Hareketlilik Günü' nedeniyle yürüyüş düzenlendi

İZMİR (AA) - İzmir'de, 10 Mayıs Dünya Hareketlilik Günü dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Gündoğdu Meydanı'ndan başlayarak Tarihi Saat Kulesi önünde sona eren yürüyüş etkinliğine sağlık çalışanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, yürüyüşün ardından AA muhabirine, etkinliğin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2 yıl sonra yeniden düzenlendiğini söyledi.

Sporun hayatın vazgeçilmez bir olgusu olduğunu dile getiren Eskici, "Spor yapalım, sağlıklı kalalım. Spor yapalım, sağlıklı olalım. Pandemiden sonra çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın dışarıya çıkması, alanda olması açısından çok güzel bir etkinlik oldu. İl Sağlık Müdürlüğümüzün koordinasyonunda yapılan yürüyüşe destek verdik. Herkesi sağlıklı yaşam için alanlara davet ediyoruz." diye konuştu.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Uzman Doktor Ali Emre Çetinkol da yürüyüş etkinliğine İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.

Obezite ile mücadelenin çok önemli olduğunu anlatan Çetinkol, "Fiziksel hareketsizlik dünyada ölüm açısından risk faktörleri açısından 4. sırada bulunuyor. Bunun yanında kalp hastalıklarının yüzde 30'u kanserlerin yüzde 20'de primer faktörü hareketsizlik. Herkese haftada 5 gün günde 30 dakika hafif ve orta düzeyde egzersiz yapmasını öneriyoruz. Ne kadar çok hareket edersek kronik hastalıklara yakalanma oranımız o kadar azalacak." dedi.