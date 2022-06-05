İzmir'de Dünya Çevre Günü kutlaması - Haberler

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İzmir'de Dünya Çevre Günü kutlaması

AA - Halil Şahin - Güncel
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İzmir'de Dünya Çevre Günü kutlaması

Dünya Çevre Günü dolayısıyla İzmir'de tören ve yürüyüş düzenlendi.

Dünya Çevre Günü dolayısıyla İzmir'de tören ve yürüyüş düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanındaki törende Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Albayrak, Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşunda bunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Albayrak, Türkiye Çevre Haftası'nın bu yıl "sıfır atık" temasını taşıdığını belirtti.

Etkinlikler kapsamında çevre ve çocuk içerikli programlarla çocukların çevre duyarlılığını arttırmaya çalıştıklarını kaydeden Albayrak, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak, çevre dostu ulaşım alanında farkındalık oluşturmak için de bisiklet turu gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Albayrak, hafta kapsamında çevre müfettişi şenliğinde çocuklarla buluşacaklarını, Dikili ilçesinde deniz ve kıyı temizliği yapacaklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu haftayı millet bahçelerinde, sokaklarda, parklarda, mesire yerlerinde gençlerimizle, çocuklarımızla çevre etkinlikleri yaparak, fidan dikerek kutluyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bu etkinliklere davet ediyoruz. Hedefimiz tertemiz dereleri masmavi denizlerine akan, bütün enerji ihtiyaçlarını yenilenebilir kaynaklardan üreten, gür ormanları ile oksijen deposu olan, bereketli topraklarından başaklar fışkıran, akıllı şehir uygulamaları ile tasarruf eden şehirler kuran, bilimde, sanayide, yeşil teknolojiler geliştiren, tüm şehirleri iklim değişikliğine uyum sağlamış, doğal olayların afete dönüşmediği bir Türkiye içindir."

Törene Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu da katıldı.

Daha sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen "81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü" kapsamında Konak Meydanına kadar yürüyüş yapıldı.

AA / Halil Şahin - Güncel

İklim Değişikliği Dünya Çevre Günü İzmir Güncel Haberler

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