İzmir'de Dünya Çevre Günü kapsamında deniz temizliği yapıldı

İzmir'de 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında dalgıç ekipleri deniz temizliği yaptı, arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Denizden ambalaj atıkları, otomobil lastiği, kamp sandalyelerinin de bulunduğu yaklaşık 1 ton atık çıkarıldı.

İzmir'de 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında dalgıç ekipleri deniz temizliği yaptı, arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü organizasyonuyla Cumhuriyet Meydanı önünde Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç ekipleri, dalış yaparak dip temizliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yüzey temizliği yaptı.

Denizden ambalaj atıkları, otomobil lastiği, kamp sandalyelerinin de bulunduğu yaklaşık 1 ton atık çıkarıldı.

Temizliğin ardından düzenlenen törende İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömür Özdil, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler anısına denize saygı çelengi bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam edilen törende konuşan Vali Köşger, 5 Haziran 1972'de Stockholm'de alınan bir kararla bugünün tüm dünyada Dünya Çevre Günü olarak çeşitli etkinliklerle kutlandığını, bu yılki temanın denizler olduğunu söyledi.

İnsanlık tarihinin insanın doğayla mücadelesinden ibaret olduğunu belirten Köşger, şöyle konuştu:

"Bu mücadeleyi ne zaman insan kazanmaya başlamışsa o zaman aslında kaybetmeye başladığımızın tarihi başlıyor. Yani doğayla olan mücadeleyi biz kazanmaya başladığımız zaman aslında yenilmenin, yenilginin de tarihi başlamış oluyor. Umarım farkındalığımız artar ve biz çevreyle olan mücadelede çevreye karşı galebe çaldığımız zaman aslında kendimizin yenilgi tarihini, kendimizin de yok oluş tarihini başlattığımızı idrak ederiz."

Köşger, İzmirliler olarak denizi çok temiz tutamadıklarını, Dünya Çevre Günü vesilesiyle gençleri bilinçlendirmeye gayret ettiklerini de sözlerine ekledi.

Törende Konak İlçe Tarım Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen "Atıksız Körfez, Dönüşen Gelecek Projesi" kapsamında Dokuz Eylül ile Ege Üniversitesi sualtı toplulukları üyesi öğrencilerin eserlerinden oluşan Sualtı Fotoğrafları Sergisi ile denizden çıkarılan atıkların sergisi gezildi.

Öte yandan İzmir Körfezi'nde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından arama kurtarma tatbikatı da gerçekleştirildi.

Senaryoya göre denizde yardım isteyen bir kişinin konumu Sahil Güvenlik helikopteri tarafından tespit edildi. Helikopterden sarkıtılan halatla deniz yüzeyine inen arama kurtarma personeli, mahsur kalan kişiyi bağlayarak helikoptere çekti.