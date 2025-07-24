İzmir'de Dumansız Türkiye Kampanyası Kapsamında Denetimler Gerçekleştirildi

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Sağlık Bakanlığı'nın 'Dumansız Türkiye' temasıyla başlattığı kampanya çerçevesinde İzmir'de 2 bin 573 işletme denetlendi. 136 işletme ve 159 kişiye cezai işlem uygulandı.

İzmir'de tütün kullanımının önlenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla Sağlık Bakanlığının, "Dumansız Türkiye" temasıyla başlattığı yeni kampanya kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, 21-22 Temmuz'da polis ve jandarma ekiplerinin de katılımıyla 2 bin 573 işletme denetlendi.

Denetimler sonucunda kurallara uymayan 136 işletme ve 159 kişiye idari para cezası uygulandı.

Denetimlere katılan İl Sağlık Müdürü Burak Öztop, halkın sağlığını korumak için denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.

Kaynak: AA / Simge Kirman - Güncel
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