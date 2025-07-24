İzmir'de Dumansız Türkiye Kampanyası Kapsamında Denetimler Gerçekleştirildi

İzmir'de tütün kullanımının önlenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla Sağlık Bakanlığının, "Dumansız Türkiye" temasıyla başlattığı yeni kampanya kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, 21-22 Temmuz'da polis ve jandarma ekiplerinin de katılımıyla 2 bin 573 işletme denetlendi.

Denetimler sonucunda kurallara uymayan 136 işletme ve 159 kişiye idari para cezası uygulandı.

Denetimlere katılan İl Sağlık Müdürü Burak Öztop, halkın sağlığını korumak için denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.