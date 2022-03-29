İzmir'de düğünde silahla havaya ateş eden 3 kişi gözaltına alındı
İzmir'in Menemen ilçesinde bir düğünde silahla havaya ateş ettiği belirlenen 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - İzmir'in Menemen ilçesinde bir düğünde silahla havaya ateş ettiği belirlenen 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yahşelli Mahallesi'ndeki bir düğünde pompalı tüfeklerle havaya ateş açılması görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Görüntülerden kimlikleri belirlenen Y.T, M.Y. ve M.Ö. olayda kullandıkları silahlarla gözaltına alındı.
"Ruhsatsız tüfek bulundurmak ve taşımak" suçlarından kişi başı 1285 lira idari para cezası uygulanan şüpheliler hakkında "genel güvenliği tehlikeye sokmak" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.
Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.