İzmir'de Düğünde Havaya Ateş Eden Şüphelilere Operasyon

İzmir'de Düğünde Havaya Ateş Eden Şüphelilere Operasyon
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde düğün sırasında havaya ateş etmek için silah alan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Ekipler, ruhsatsız silahlarla birlikte 361 fişek ele geçirdi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde düğünde havaya ateş etmek için silah alan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, Doğançay Mahallesi'nde B.Ç. (24), A.Ç. (20), E.F.Y. (24) ve S.Z'nin (21) düğün esnasında kullanmak için silah aldıkları bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Şüphelilerin ikametlerinde arama yapan ekipler, ruhsatsız 2 tabanca, 3 pompalı tüfek ve havalı tabanca ile bu silahlara ait 361 fişek ele geçirdi, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından E.F.Y. serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ç. ve S.Z. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, B.Ç. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
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