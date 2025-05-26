İzmir'de Düğün Salonunda Trajik Kaza: Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı
İzmir Menemen'de bir düğün salonunun bahçe kapısındaki dekoratif kemerin devrilmesi sonucu Doktor Mehmet Fatih Baltacı hayatını kaybetti, eşi Güler Baltacı ise ağır yaralandı. Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı.
GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
İzmir Menemen'de düğün salonunun bahçe giriş kapısındaki dekoratif kemerin üzerlerine devrilmesi sonucu Doktor Mehmet Fatih Baltacı'nın hayatını kaybettiği, eşi Güler Baltacı'nın ağır yaralandığı olaya ilişkin düğün salonuna ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; çiftin kız çocuklarıyla kapıya doğru yürüdükleri, bu sırada bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçların savrulduğu görüldü.
Kadir ÖZEN- Tekin GÜRBULAK/İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel