İzmir'de Düğün Salonu Çökmesi: Doktor ve Eşi Hayatını Kaybetti

İzmir'de Düğün Salonu Çökmesi: Doktor ve Eşi Hayatını Kaybetti
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İzmir Menemen'de bir düğün salonunda gerçekleşen kahvaltı etkinliği sırasında dekoratif beton kemerin yıkılması sonucu doktor Mehmet Fatih Baltacı ve eşi Güler Baltacı hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

EŞİ DE ÖLDÜ

İzmir Menemen ilçesinde çocuklarının okuduğu Ulukent Derinsu Anaokulu'nun kahvaltı etkinliği için bir düğün salonuna giden ve etkinlik sırasında üstlerine dekoratif beton kemer yıkılan Doktor Mehmet Fatih Baltacı yaşamını yitirmiş, olayda ağır yaralanan eşi ev kadını Güler Baltacı ise İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti. Güler Baltacı da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Baltacı'nın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Doktor Mehmet Fatih Baltacı ve eşinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden salon işletmecisi İ.C., tutuklandı. Gözaltına alınan 2 şüpheliden İ.C.'nin annesi N.C. ve babası G.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Dinçer Can SONER/ İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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