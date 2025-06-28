İzmir'de Düğün Öncesi Silah Operasyonu: 4 Gözaltı

İzmir'de Düğün Öncesi Silah Operasyonu: 4 Gözaltı
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir düğünde silahla havaya ateş açılacağı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda, ruhsatsız silahlarla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, bir düğünde silahla havaya ateş açılacağı ihbarını alan polis, ruhsatsız tabanca ve tüfeklerle yakalanan 4 şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Bayraklı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı ekipleri, önceki gün Doğançay Mahallesi'nde bir düğünde silahla havaya ateş edileceği ihbarı aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, düğünün yapılacağı söz konusu yere operasyon düzenledi. Operasyonda, ruhsatsız 12 tabanca, 3 pompalı tüfek, 2 av tüfeği, 1 uzi adlı havalı tabanca ve 361 fişek ele geçirildi. Şüpheliler B.Ç. (24), A.Ç. (20), E.F.Y. (24) ve S.Z. (21) gözaltına alındı. Şüphelilerden A.Ç. ve S.Z., polis merkezindeki işlemlerinin ardından dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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