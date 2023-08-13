İzmir'de Dron Destekli Operasyonda Binlerce Kök Kenevir Ele Geçirildi

Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine geçit yok

İZMİR - İzmir'de uyuşturucu tacirlerine karşı dron destekli operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, binlerce kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi, sahte ve kaçak içki ticareti ile kullanımının engellenmesi maksadıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde, cumhuriyet başsavcılıklarının koordine ve talimatları istikametinde harekete geçildi.

İzmir İI Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlıkları tarafından, 1 -13 Ağustos 2023 tarihleri arasında Beydağ, Kiraz ve Torbalı ilçelerinde dron destekli operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 7 kilo 586 gram kubar esrar maddesi, 1 bin 208 kök kenevir bitkisi, 30 gram metamfetamin maddesi, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 23 şüphelinin ise adli işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.