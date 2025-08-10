İzmir'de Drift Yapan Sürücüye Ceza, 8 Sürücüye İdari İşlem

İzmir'de yüksek sesle müzik dinleyip drift yapan sürücülere yönelik düzenlenen denetimde, 8 sürücüye idari işlem uygulanırken, drift yapan sürücünün aracı trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Bornova ilçesi Işıkkent semtinde yüksek sesle müzik dinleyip drift yapan sürücülere ait görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 8 sürücüye yüksek sesle müzik dinlemekten cezai işlem uyguladı. Abartı egzoz kullanıp ve drift yaptığı belirlenen sürücünün ise aracı trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
