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İzmir'de Drift Yapan 6 Sürücü Gözaltına Alındı

İzmir'de Drift Yapan 6 Sürücü Gözaltına Alındı
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İzmir'in Bornova ilçesinde drift yaparak halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye atan 6 sürücü gözaltına alındı. Olay yerinde 7 otomobil trafikten men edildi, sürücülere toplamda 226 bin 487 TL ceza kesildi.

İZMİR'in Bornova ilçesinde boş bir alanda bir araya gelip, drift yaparak insanların mal ve can güvenliğini tehlikeye soktukları belirlenen 6 sürücü gözaltına alındı, 7 otomobil trafikten menedildi. O anlar, polis kamerası tarafından kaydedildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde trafik ekiplerinin yanı sıra yunus polisleri, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden hazır kuvvet ve Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bornova ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'ndeki boş arazide bir araya gelen bazı kişilerin drift yaptığı ihbarı sonrası çalışma başlattı. Sürücülerin bu görüntüleri sosyal medyadan paylaştığı da belirlendi. Polis ekipleri, dün bölgede denetim yaptı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil trafik ekipleri, dron ve kamerayla drift yapan sürücüleri kayda aldı. Ekipler toplam 67 aracı denetlerken, 6'sı drift yapmak olmak üzere 12 sürücüye 19 ayrı ihlalden toplam 226 bin 487 TL cezai işlem uyguladı. 7 otomobil trafikten menedilirken; 6 sürücü gözaltına alındı. O anlar, polis kamerası tarafından kaydedildi.

Haber-Kamera: Kadir ÖZEN / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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