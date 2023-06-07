İzmir'de Döner Bıçağı ile Saldıran Kişi Polis Tarafından Etkisiz Hale Getirildi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kişi, bir iş yerine döner bıçağı ile saldırdıktan sonra polis ekiplerine de saldırdı. Polislerin havaya ateş açması ve biber gazı kullanması sonucu şüpheli etkisiz hale getirildi. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kişi, ilk önce bir iş yerine daha sonra da polis ekiplerine döner bıçağı ile saldırdı. Polis ekiplerinin havaya ateş açması ve biber gazı kullanması sonucu etkisiz hale getirilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün gece saatlerinde Bayraklı Ekrem Akurgal Sokak Sevgi Yolu yakınlarında bulunan unlu mamuller dükkanında meydana geldi. İddiaya göre K.K., gece saatlerinde unlu mamuller dükkanına gelerek içeride bulunan bir kişiye döner bıçağı ile saldırdı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından şüpheli K.K., olay yerinden kaçtı. Saldırının olduğu adrese gelen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Polislere de döner bıçağı ile saldırmaya çalıştı

Şüpheli K.K.'yi yakalamak için görgü tanıkları ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, kısa süre içerisinde şüphelinin taksi durağında olduğunu tespit etti. Durakta polis ekiplerini gören K.K., elindeki döner bıçağını bırakmayarak polislerin üstüne yürüdü. Polis ekiplerinin havaya ateş açması ve biber gazı kullanmasının ardından K.K. etkisiz hale getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR