İzmir'de 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, dolandırıcılık suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan O.Ç. (55) çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalandı. O.Ç.'nin 33 ayrı suç kaydı bulunuyor.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yapılan denetimlerde, dolandırıcılık suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve 33 ayrı suç kaydı bulunan O.Ç. (55), yakalandı.

Karabağlar ilçesinde çarşı ve mahalle bekçileri, aranan şüphelilere yönelik dün çalışma yaptı. Durdurulup, kimlik sorgulaması yapılan O.Ç.'nin 'Dolandırıcılık' suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve 33 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlendi. Firari hükümlü O.Ç., gözaltına alındı. O.Ç.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

