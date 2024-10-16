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İzmir'de Dolandırıcılık ve Uyuşturucu Suçlarından Aranan Şüpheli Bacada Yakalandı

İzmir'de Dolandırıcılık ve Uyuşturucu Suçlarından Aranan Şüpheli Bacada Yakalandı
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde polislerden kaçan M.A., bir binanın bacasında yatar halde yakalandı. Çok sayıda dolandırıcılık ve uyuşturucu ticareti suçundan kaydı bulunan M.A.'nın 10 yıl hapis cezası olduğu belirlendi.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde polisleri görüp kaçmaya başlayan M.A., girdiği binanın bacasında yatarken yakalandı. Çok sayıda dolandırıcılık ve uyuşturucu ticaretinden kaydı bulunan M.A'nın 10 yıl hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece saatlerinde şüphe üzerine Ordu Caddesi üzerinde bir kişiyi durdurmak istedi. Şüpheli, polis aracını görünce kaçmaya başladı. Polisten kaçan şüpheli daha sonra 9104 sokakta bir binaya girmesi üzerine takviye ekipler çağrıldı ve binanın çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Yapılan araştırma da şüphelinin binanın en üst katındaki havalandırma pervazını sökerek yan binaya geçtiği belirlendi. Harekete geçen ekipler yan binada şüpheliyi bacanın üzerinde yatar vaziyette buldu. Gözaltına alınan şüphelinin birden fazla dolandırıcılık ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından kaydı olduğu ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.A. olduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan M.A., Basın Sitesi Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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