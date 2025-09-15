Haberler

İzmir'de Dolandırıcılık Operasyonu: 84 Şüpheli Gözaltında

İzmir'de Dolandırıcılık Operasyonu: 84 Şüpheli Gözaltında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de 67 kişiyi dolandırdığı iddia edilen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 84 şüpheli gözaltına alındı. 53'ü tutuklandı.

İZMİR'de 67 kişiyi 20 milyon liranın üzerinde dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 84 şüpheliden 53'ü tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından geçen yıl yurt genelindeki 67 kişiyi arayıp, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak 20 milyon liranın üzerinde dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Liderliğini V.U.'nun yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik 9 Eylül'de İzmir merkezli 26 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 84 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve suçta kullanılan çok sayıda telefon, bilgisayar ve dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından 13 şüpheli serbest bırakılırken, 71 kişi ise adliyeye sevk edildi. 53 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Üniversite öğrencileri ile ilçe nüfusu ikiye katlandı: Yurtlarda doluluk oranı yüzde 90'ı aştı

Öğrenciler geldi, o ilçenin nüfusu bir anda ikiye katlandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hikmet Çetin'den gündem yaratacak Kılıçdaroğlu iddiası: Hazırlığı ona göre yapıyor

Hikmet Çetin'den kritik dava öncesi ses getirecek Kılıçdaroğlu iddiası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.