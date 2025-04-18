Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? Hastaneden yeni açıklama
Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir

Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir
Yemek kartlarını markette kullananlar dikkat! Limit getirildi

Yemek kartlarını markette kullananlar dikkat! Kasada kalabilirsiniz
Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı: Gazeteciliğin şehvetiyle paylaşım yaptım

Rasim Ozan'ın savcılıktaki ifadesinde dikkat çeken "şehvet" vurgusu

İzmir'de Dolandırıcılık Operasyonu: 750 Bin Lira Değerinde Ziynet Eşyası Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ödemiş'te kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, 79 yaşındaki G.D.'nin 750 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını aldı. 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, yaşlı kadının yaklaşık 750 bin lira değerindeki ziynet eşyasını dolandırıcılık yöntemiyle aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Ödemiş'te yaşayan 79 yaşındaki G.D'nin, evine gelen ve kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce ziynet eşyasının dolandırıcılıkla alınmasına ilişkin çalışma yürüttü.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin eşkal bilgilerine ulaştı.

Zanlıların Menemen ilçesinde olduğunun belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Polis, 5 şüpheliyi ikametlerinde gözaltına aldı. Bu kişilerden 750 bin lira değerindeki ziynet eşyası ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.R.T., M.T. ve T.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, H.Y. ve H.G. ise serbest bırakıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.