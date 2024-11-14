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İzmir'de Dolandırıcılık Koresini Yürüten Suriye Uyruklu K.A. Yakalandı

İzmir'de Dolandırıcılık Koresini Yürüten Suriye Uyruklu K.A. Yakalandı
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İzmir'de kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak 4 kişiyi dolandıran K.A., Muğla'da yakalanıp tutuklandı. Toplamda 2 milyon TL değerinde para ve ziynet eşyası ele geçirildi.

İZMİR'de telefonla aradığı 4 kişiyi, kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp, toplam 2 milyon TL değerinde para ve ziynet eşyasını alarak dolandıran Suriye uyruklu K.A. Muğla'da yakalanıp, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İzmir'de 8, 9 ve 11 Kasım tarihlerinde, 2'si Konak, diğerleri ise Karşıyaka ve Buca ilçelerinde olmak üzere telefonla aradığı 4 kişiyi para ve ziynet eşyasını alarak toplam 2 milyon lira dolandırdı. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, mağdurlardan gelen şikayetler üzerine çalışma başlattı.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin koordinesinde, İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada şüphelinin Suriye uyruklu K.A. olduğunu belirledi. K.A.'nın Muğla'da olduğu tespit edildi. Sokakta yürürken güvenlik kameralarından tespit edilen K.A., düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan K.A., polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. K.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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