İzmir'de doktoru darbettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'de hastanede doktoru darbettiği öne sürülen hasta yakını tutuklandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi'nde asistan hekim Emre Arslan'ı darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan G.D'nin emniyetteki işlemi tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Rahatsızlanan bebeğini 13 Mart'ta, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne götüren G.D. ile burada görevli asistan hekim Emre Arslan arasında tartışma çıkmıştı. Kavgaya dönüşen olayda bıçak çekip doktoru darbettiği öne sürülen şüpheli, çevredekilerin araya girmesi üzerine hastaneden ayrılmıştı.

"Beyaz Kod" veren asistan hekim Emre Arslan, şikayetçi olmuştu. Şüpheli Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ikametinde gözaltına alınmıştı.