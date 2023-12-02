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İzmir'de doktorlar Gazze için sessiz yürüyüş gerçekleştirdi

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İzmir'de çeşitli hastanelerde görev yapan doktor ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için sessiz yürüyüş düzenledi.

İzmir'de çeşitli hastanelerde görev yapan doktor ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için sessiz yürüyüş düzenledi.

İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan sağlık çalışanları, ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine Türkçe ve İngilizce yazıların yer aldığı dövizler eşliğinde Konak Meydanı'na kadar yürüdü.

Grup adına burada basın açıklamasını okuyan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Doğan Yıldırım, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de soykırım uyguladığını ifade etti.

Hastanelerde vicdani duyarlılıklarla bir araya gelmiş hekimler olarak tarihin omuzlarına yüklediği sorumluluk bilinciyle bir araya geldiklerini aktaran Yıldırım şunları kaydetti:

"Sebebi ne olursa olsun bu insanlık suçları hem toplum vicdanında hem de savaş hukuku kurallarına göre affedilemez. Bu soykırımı hiçbir bahane haklı gösteremez. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin duyarlı hekimleri olarak Filistin halkının izzetli direnişine destek veriyor tüm dünyayı vicdani bir tavır almaya davet ediyoruz. İnsan hayatının kutsallığını koruma misyonu temelinde bu vahşete sessiz kalmayıp bir insan öldürüldüğünde bütün insanlığın öldürüldüğünü haykırmaya devam edeceğiz. Devletimize, Sağlık Bakanlığımıza ve uluslararası örgütlere sesleniyoruz; Gazzeli sivillerin yaşam hakkının sağlanması, gerekli yaptırımların uygulanarak bu katliamın durdurulması, savaş suçu işleyen tüm sorumluların uluslararası platformlarda hak ettiği karşılığı bulması, sınır kapılarının açılarak yardım girişinin sağlanması, yaralıların tıbbi destek ve donanım sağlanarak bölgede tedavisi için gerekli girişimler ivedilikle yapılmalıdır."

Üzerine kanı simgeleyen boyaların sürüldüğü beyaz önlükler giyilerek yapılan yürüyüşe İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş ile çok sayıda kişi de destek verdi.

"Zulüm bitene kadar" etkinliği

Öte yandan İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK) tarafından, Gazze'ye yönelik saldırılara dikkat çekmek için Konak Meydanı'nda gerçekleştirilen "Zulüm Bitene Kadar" etkinliği de devam ediyor.

Kermes ve çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği meydanda bir performans sanatçısı, saldırılarda şehit olan bebeklere atıfta bulunmak amacıyla kucağında bebek kefeni tutarak hareketsiz durma performansı sergiledi.

Kaynak: AA / Güncel

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