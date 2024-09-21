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İzmir'de 'Doğanlar' Suç Örgütüne Operasyon: 9 Gözaltı

İzmir'de 'Doğanlar' Suç Örgütüne Operasyon: 9 Gözaltı
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İzmir'de maddi sıkıntıdaki vatandaşa borç verdikleri ve ödemeyenlere silahla tehditte bulundukları tespit edilen 'Doğanlar' isimli suç örgütüne yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

İZMİR'de 'Doğanlar' isimli suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda suç örgütü lideri M.D.'nin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün, maddi açıdan zor durumdaki vatandaşlara senet karşılığı borç para verip, ödemeyenleri silahla tehdit ederek gasbettikleri tespit edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Yağma', 'Mala zarar verme', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi' gibi suçlara karıştığı belirlenen M.D. liderliğindeki 'Doğanlar' adlı suç örgütüne yönelik çalışma yaptı. Yapılan teknik ve fiziki çalışma sonucu hazırlıklarını tamamlayan ekipler, özel harekat polislerinin de katılımıyla 16 Eylül'de harekete geçti. Eş zamanlı operasyonda M.D., E.D., C.D., E.D., A.D., E.D., H.G., H.K. ve R.A. yakalanarak gözaltına alındı. Örgütün, maddi açıdan zor durumdaki vatandaşlara senet karşılığı borç para verip, ödemeyenleri silahla tehdit ederek gasbettikleri tespit edildi.

Şüphelilerin iş yeri ve evlerinde yapılan aramalarda 2 pompalı tüfek, 5 senet, 27 fişek, 17 kartuş, 1335 sentetik uyuşturucu hap, 20 gram esrar, suçtan kazanıldığı belirtilen 10 bin 500 TL, 3 bin 600 dolar, 150 avro ve 100 sterlin, isim, soyadı ve ödeme bilgileri yer alan 3 ajanda ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.D., M.D., E.D., R.A., E.D. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Kadir ÖZEN- / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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