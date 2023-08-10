İzmir'de doğalgaz patlamasında yaralanan adam hayatını kaybetti

İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir apartmanda, 24 Temmuz günü meydana gelen doğalgaz patlamasında yaralanan adam, kaldırıldığı hastanedeki 17 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Olay 24 Temmuz günü saat 12.30 sıralarında, Alaybey Mahallesi 1685 sokakta bulunan 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daire içinde mutfak kısmında bulunan doğalgaz borusu henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlamanın ardından evde yangın çıkarken, gürültüyü duyanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamanın gerçekleştiği evde bulunan Ali Fevzi Adalı ve oğlu B.A., yaralı olarak sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vücudunda yanıklar bulunan baba ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, oğlu B.A. ise polis aracıyla özel bir hastaneye götürüldü.

Yaşam savaşını kaybetti

Doğalgaz borusunun patlaması sonucunda yaralanan ve entübe edilen baba Ali Fevzi Adalı, hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti. Hayatını kaybettiği öğrenilen Adalı, dün Doğançay Mezarlığı'na defnedildi.