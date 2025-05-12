ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir

PKK'nın kendini feshetmesine ABD ne diyor? İlk açıklama geldi
PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık

PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti

Bahçeli'ye hediye edilen tablo olay! Liderlerin canı bir hayli sıkkın
PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? Ankara kulislerinden Birleşmiş Milletler iddiasına net yanıt

PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? O iddia kesinkes yalanlandı

İzmir'de Doğalgaz Patlaması: 4 Yaralı, Soruşturma Başlatıldı

İzmir'de Doğalgaz Patlaması: 4 Yaralı, Soruşturma Başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen doğalgaz patlamasında biri ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Savcılık, patlamanın nedeni olarak bir kişinin doğalgaz borusunu kesip çakmağı ateşlemesi sonucunu tespit etti.

(İZMİR) - İzmir'in Bornova ilçesinde 11 Mayıs gecesi bir apartman dairesinde meydana gelen doğalgaz patlamasıyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi. Savcılık, patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada ilk bulgulara göre patlamanın, bir kişinin doğalgaz hattı ile ocak arasındaki bağlantı borusunu kesip çakmağı ateşlemesi sonucu gerçekleştiğini duyurdu.

Kazımdirik Mahallesi'nde gece saat 00.30 sıralarında bir apartman dairesinde yaşanan patlama ve sonrasında çıkan yangında, biri ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Olayın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"11.05.2025 günü saat.00.30 sıralarında ilimiz Bornova ilçesi Kazımdirik Mahallesinde bulunan bir apartman dairesinde meydana gelen patlama ve akabinde çıkan yangın sebebiyle; biri ağır 4 kişinin yaralanması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca patlamanın nedeninin ve sorumluların tespiti için derhal soruşturma başlatılmıştır. Bu kapsamda ağır yaralı olarak yoğun bakımda tedavisine devam edilen şahsın doğalgaz hattı ile ocak arasındaki bağlantı borusunu keserek çakmağı ateşlemesi sebebiyle patlamanın meydana geldiğine dair bulgular elde edilmiştir. Soruşturma çok yönlü olarak titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı

DEM Partililerle şakalaşan Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı
Zekeriya Yapıcıoğlu: PKK hayalleri bir kez daha yıkarsa devlet mekanizması tepkiler verebilir

Yapıcıoğlu'nun PKK'ya uyarısı önemli: Hayaller yine yıkılırsa...
Zehra Güneş, Fenerbahçe'nin yıldızıyla ABD'de tatile çıktı

Zehra Güneş, Fenerbahçeli yıldızla ABD'ye tatile gitti
PKK kendini feshetti, ilk şehidin oğlu konuştu: Bu ülke hepimizin

PKK kendini feshetti, ilk şehidin oğlu konuştu
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'daki fırsat penceresini Ukrayna ve Rusya heba etmemeli

İstanbul zirvesine ilişkin çarpıcı çıkış! Erdoğan'dan iki lidere uyarı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.