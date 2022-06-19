İzmir'de Doğal Yaşam Parkı yakınında çıkan yangın kontrol altına alındı - Haberler

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İzmir'de Doğal Yaşam Parkı yakınında çıkan yangın kontrol altına alındı

AA - Tezcan Ekizler - Güncel
İzmir'de Doğal Yaşam Parkı yakınında çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Çiğli ilçesinde Doğal Yaşam Parkı'nın yakınındaki ağaçlık alanda yangın çıktı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde Doğal Yaşam Parkı'nın yakınındaki ağaçlık alanda yangın çıktı.

Doğal Yaşam Parkı girişindeki otoparkın yakınında bulunan ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına İzmir İtfaiyesi ve Çiğli Belediyesi ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopterle müdahale edildi.

Yangın, büyümeden kontrol altına alındı.

AA / Tezcan Ekizler - Güncel

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