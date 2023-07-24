İzmir'de doğal gaz patlaması: Baba ve oğlu yaralandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir evde meydana gelen doğal gaz patlamasında baba ve oğlu yaralandı. Patlama sonucunda evde yangın çıktı ve evde hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki bir evde doğal gaz borusunun patlamasıyla baba ve oğlu yaralandı.

Olay, saat 12.30 sıralarında, Alaybey Mahallesi 1685 Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Daire içinde mutfak kısmında bulunan doğal gaz borusu, henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlamayla birlikte evde yangın çıktı. Patlamanın gerçekleştiği evde bulunan A.F.A (55) ve oğlu B.A. (16), yaralandı. Mahalle sakinleri olayı itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından vücudunda yanık bulunan baba A.F.A. ambulansla, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, oğlu B.A. ise polis aracıyla özel bir hastaneye götürüldü. Patlamada evin balkonunda hasar oluşurken, binanın camları kırıldı. Doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri ise bölgedeki gazı kesti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.