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İzmir'de Doğal Gaz Patlaması: 4 Yaralı

İzmir'de Doğal Gaz Patlaması: 4 Yaralı
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Bornova ilçesindeki bir apartman dairesinde meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, yangını söndürerek mahsur kalan vatandaşları kurtardı.

İzmir'in Bornova ilçesinde apartman dairesinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.

Kazım Dirik Mahallesi 162. Sokak'ta, 7 katlı bir apartmanın dördüncü katındaki dairede doğal gaz kaynaklı olabileceği değerlendirilen patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından dairede yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dairelerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Patlamada ilk belirlemelere göre yaralanan 4 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülürken, apartman ile çevredeki bazı ev, iş yeri ve araçlarda hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
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