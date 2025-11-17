Haberler

İzmir'de Dini Nikahlı Kadınını Bıçakla Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, dini nikahla birlikte yaşadığı Sidar Şimşek'i komando bıçağıyla öldüren İzzet Demir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme, Demir'in haksız tahrik ve pişmanlık ifadelerini kabul etmedi.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde dini nikahla birlikte yaşadığı Sidar Şimşek'i (20) komando bıçağıyla öldürdüğü gerekçesiyle İzzet Demir'e (25) verilen ağırlaştırılmış müebbet ile 9 ay hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Kararda; Demir'in 'güzel sözler' içeren mesajlarla Sidar Şimşek'i buluşmaya ikna ettiği, komando bıçağıyla olay yerine giderek Şimşek'i öldürdüğü belirtildi.

Olay, geçen yıl 21 Temmuz'da saat 01.30 sıralarında Refik Şevket İnce Mahallesi 1930/1 Sokak'ta meydana geldi. İzzet Demir ile dini nikahla yaşadığı Sidar Şimşek arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Bu sırada yanındaki komando bıçağını çıkaran İzzet Demir, Şimşek'i çocuğunun yanında sokak ortasında defalarca bıçakladı. Demir, çocuğu alarak kaçtı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine yaklaşan polis ekipleri, kucağında çocukla koşan İzzet Demir'i yakaladı. Ambulansla Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Şimşek, kurtarılamadı. Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen İzzet Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sidar Şimşek'in cenazesi ise aynı gün Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KARAR ÇIKTI

Soruşturmanın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzzet Demir hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 'Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma taşıma veya bulundurma' suçundan da 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın geçen duruşmasında esas hakkında mütalaa sunuldu. Savcı, İzzet Demir hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma satın alma taşıma veya bulundurma' suçundan da 1 yıla kadar hapis cezası talep etti. İddianame, İzmir 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 2 Ekim'de görülen davada karar çıktı. Sanık, 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma satın alma taşıma veya bulundurma' suçundan da 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, sanığa verilen cezada indirim ve haksız tahrik hükümleri uygulamadı.

GOOGLE'DA ARAMA YAPMIŞ

Demir'e verilen cezanın gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda; Demir'in 'güzel sözler' içeren mesajlarla Sidar Şimşek'i buluşmaya ikna ettiği, komando bıçağıyla olay yerine giderek Şimşek'i öldürdüğü belirtildi. Demir'in olaydan önce Google'da 'Kalbe bıçaklama durumunda ne kadar ceza yatarım?', 'Eski eşe karşı öldürmede ne kadar ceza yatarım?' gibi aramalar yaptığı kaydedildi. Kararda, haksız tahrik indirimi için yaptığı savunmaların çelişkili olduğu, ikili arasındaki mesajlaşmaların buluşmaya yönelik olduğu, Şimşek'in 'canım', 'aşkım' şeklinde hitaplarda bulunduğu belirtildi. Kamera kayıtlarına göre; Şimşek'in bebeği kucağında Demir'e yaklaştıktan yaklaşık 20 saniye sonra saldırının başladığı, bu nedenle aralarında tartışma yaşanacak bir süre geçmediği de vurgulandı. Ayrıca Şimşek'in gece 8 aylık bebeğiyle tartışmaya gitmeyeceği, Demir'in daha önce de alkol aldıktan sonra tartıştığı hatta darp eylemlerine başvurduğunun taraf beyanlarıyla sabit olduğuna yer verildi.

'PİŞMANIM' DEMESİ İNDİRİM SAYILMADI

Olay sırasında çiftin 8 aylık bebeğinin Şimşek'in kucağında olmasına rağmen Demir'in saldırıyı gerçekleştirdiği, eylemden sonra yere düşen çocuğu almaya çalıştığı ifade edildi. Demir'in suç sonrası 112'yi aradığını ve pişman olduğunu söylemesinin cezayı hafifletici unsur oluşturmadığı belirtildi. Kararda; Demir'in komando bıçağıyla gelip Sidar Şimşek'i bebeği kucağındayken 8 kez bıçaklamasının 'çocuğunu düşünmediği' yönünde değerlendirildiği, bu nedenle herhangi bir indirimin uygulanmadığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
