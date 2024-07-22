İzmir'de Dini Nikahla Yaşadığı Kadını Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Tutuklandı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, dini nikahla yaşadığı Sidar Şimşek'i (20) av bıçağı ile öldüren İzzet Demir (24), polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, dün saat 01.30 sıralarında Laka Mahallesi 1930/1 Sokak Bayraklı TOKİ Konutları Etap 2 Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; İzzet Demir ile dini nikahla yaşadığı Sidar Şimşek, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada yanındaki av bıçağını çıkaran İzzet Demir, Şimşek'i çocuğunun yanında sokak ortasında defalarca bıçakladı. Demir, çocukla birlikte kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine yaklaşan polis ekipleri, kucağında çocukla koşan İzzet Demir'i yakalarken, Sidar Şimşek ambulansla Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Şimşek, burada kurtarılamadı.

Yakalanan İzzet Demir, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Demir ifadesinde; Şimşek'in kendisinden ayrılıp, başkasıyla birlikte olacağını söylemesi üzerine tahrik olup, cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Demir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Öte yandan, Sidar Şimşek'in cenazesi, Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.