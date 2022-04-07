İzmir'de devrilen traktörün altında kalan 2 kişi yaşamını yitirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de devrilen traktörün altında kalan 2 kişi yaşamını yitirdi

AA - Dilek Ayvalı - Güncel
 - Güncelleme:
İzmir'de devrilen traktörün altında kalan 2 kişi yaşamını yitirdi

Tire ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Tire ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Adnan Menderes Mahallesi Kazantepe Mevkisinde Ö.K'ye ait çiftlikte işçi olarak çalışan yabancı uyruklu Abdulkadir Asvad (56), 35 M 7560 plakalı traktöre, aynı yerde çalışan Vidad Muhaymid'iyi de alarak arazide bulunan hayvanları getirmek için yola çıktı.

Yokuş aşağı inen traktör, virajda bilinmeyen bir sebeple devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, traktör altında kalan ve yaşamını yitiren Abdülkadir Asvad ile ağır yaralanan Vidad Muhaymid'i bulundukları yerden çıkardı.

Muhaymid sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Asvad ve Muhaymid'in cenazeleri Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Dilek Ayvalı - Güncel

Traktör, işçi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title