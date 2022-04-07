Devrilen traktörün altında kalan 2 kişi yaşamını yitirdi

Tire ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Adnan Menderes Mahallesi Kazantepe Mevkisinde Ö.K'ye ait çiftlikte işçi olarak çalışan yabancı uyruklu Abdulkadir Asvad (56), 35 M 7560 plakalı traktöre, aynı yerde çalışan Vidad Muhaymid'iyi de alarak arazide bulunan hayvanları getirmek için yola çıktı.

Yokuş aşağı inen traktör, virajda bilinmeyen bir sebeple devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, traktör altında kalan ve yaşamını yitiren Abdülkadir Asvad ile ağır yaralanan Vidad Muhaymid'i bulundukları yerden çıkardı.

Muhaymid sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Asvad ve Muhaymid'in cenazeleri Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.