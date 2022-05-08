İzmir'in Konak ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda V.A. idaresindeki 35 TVC 78 plakalı otomobil, refüje çarparak takla attı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü, ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.