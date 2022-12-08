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İzmir'de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

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İzmir'de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir'in Bornova ilçesinde devrilen motosikletteki sürücü öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde devrilen motosikletteki sürücü öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

İlçenin Atatürk Mahallesi Barbaros Caddesi'nde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen plakasız motosiklet kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde sürücünün olay yerinde öldüğü, arkasındaki yolcu O.T'nin (30) ise yaralandığı anlaşıldı.

Sağlık görevlilerince Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Sürücünün cenazesi ise İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

İzmir Güncel Haberler

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