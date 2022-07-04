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İzmir'de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

AA - Turgay Konuralp - Güncel
İzmir'de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir'in Bayındır İlçesinde motosikletiyle kaza yapan sürücü yaşamını yitirdi.

İzmir'in Bayındır İlçesinde motosikletiyle kaza yapan sürücü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Muharrem Yeksek'in (73) kullandığı 35 SS 185 plakalı motosiklet, Gencer Çayır mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaptığı incelemede Yeksek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yeksek'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

AA / Turgay Konuralp - Güncel

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