İzmir'de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti İzmir'in Bayındır İlçesinde motosikletiyle kaza yapan sürücü yaşamını yitirdi. İzmir'in Bayındır İlçesinde motosikletiyle kaza yapan sürücü yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Muharrem Yeksek'in (73) kullandığı 35 SS 185 plakalı motosiklet, Gencer Çayır mevkisinde devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptığı incelemede Yeksek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yeksek'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. AA / Turgay Konuralp - Güncel İzmir Güncel Haberler

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