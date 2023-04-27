İZMİR'DE 'DEVLET TEŞVİKLERİ TANITIM GÜNLERİ' BAŞLADI

İZMİR'de düzenlenen 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'nde konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar, İzmir'de gençlerimizle birlikte olmaktan dolayı memnuniyet duyuyorum. İletişim Başkanlığı olarak, devletimizin gençlerimize yönelik imkan tanıdığı, destek, hibe, fon, burs, kredi gibi teşvik unsurlarını kendilerine yüz yüze anlatmak üzere buradayız. Haftaya da Denizli'de olacağız. Bütün gittiğimiz yerlerde gençlerimizin yoğun bir teveccühü ile karşılaştık. Herhalde Denizli'yle beraber 1 milyonun üzerinde gencimizle temas kurmuş olacağız dedi. İzmir'de, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca, millet ve devlet arasındaki iletişimi güçlendirmek ve gençlere devlet tarafından sunulan kamu hizmetlerini anlatmak amacıyla düzenlenen 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri ile hedefini seçmek, kariyerini planlamak veya girişimci olmak isteyen öğrenciler ile onlara hibe ve destek sağlayan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri bir araya geldi. Bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı ofisleri ve bağlı kuruluşların katılım gösterdiği tanıtım günlerinde, kamu kurumlarına ait stantlarda tanıtımlar yapıldı. Gençlerin, burs, hibe, fon, kredi gibi maddi destekler, ihtiyaç duydukları staj programları, uluslararası alandaki proje destekleri hakkında bilgi sahibi olmaları sağlandı. İzmir'de, yarın sona erecek olan 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'nin 4-5 Mayıs tarihlerinde Denizli'de düzenleneceği bildirildi. DEVLET TEŞVİKLERİ TANITIM GÜNLERİ'NDE 1 MİLYON ZİYARETÇİ BEKLENİYOR Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'ne gelerek stantları dolaşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar, gittikleri her yerde gençlerin büyük bir teveccühü ile karşılaştıklarını söyledi. Başar, Bugün 16'ncı lokasyonumuz olan İzmir'deyiz. İzmir'de gençlerimizle birlikte olmaktan dolayı memnuniyet duyuyorum. İletişim Başkanlığı olarak, devletimizin gençlerimize yönelik imkan tanıdığı, destek, hibe, fon, burs, kredi gibi teşvik unsurlarını kendilerine yüz yüze anlatmak üzere buradayız. Bu sayede gençlerimiz de kariyer ve geleceklerini planlarken devletimizin imkanları ile neler yapabilecekleri hususunda bir farkındalık yaratmaya amaçlıyoruz. Burada, Gençlik ve Spor Bakanlığından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na, TÜBİTAK'tan KOSGEB'e devletimizin 40'a yakın kamu kurum ve kuruluşun uzman ekipleriyle birlikte gençlerimizi beklemektedir. Haftaya da Denizli'de olacağız. İzmir'de ve çevre illerde yaşayan gençlerimizi buraya davet etmek istiyorum. Bütün gittiğimiz yerlerde gençlerimizin yoğun bir teveccühü ile karşılaştık. Herhalde Denizli'yle beraber 1 milyonun üzerinde gencimizle temas kurmuş olacağız diye konuştu. YERLİ OTOMOBİL TOGG SERGİLENDİ Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg, 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'nde sergilendi. Ziyaretçiler Togg'u dikkate inceleyip, teknik özellikleri hakkında bilgi aldı. Halide Edip Adıvar Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Berkay Kara, 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'nde kendisi için en ilgi çekici olanın Türkiye'nin yerli otomobili Togg olduğunu ifade edip, Togg'un tasarımı çok güzel. Kaliteli bir otomobile benziyor. Çok beğendim. Devlet teşvikleri tanıtım günlerinde eğleniyoruz. Üniversitede güzel bir bölüm istiyorum. Mühendislik olabilir. Makine mühendisliğiyle ilgili yerler var onları görme fırsatım oldu dedi. GENÇLERİ ETKİLEDİ Halide Edip Adıvar Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Halit Yüksel de Burada ülkemizin birçok kuruluş var. Tüm stantları dolaştık. Oyunlar var. Onları oynayarak, hediye kazandık. Zevkli ve eğlenceli bir yer, geldiğim için memnunum. Benim için en ilgi çekici yer Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) standı oldu. İletişim Başkanlığı standı da ilgimi çekti ifadelerini kullandı. Halide Edip Adıvar Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Sude Kırhan ise, 'Çok güzel bir çalışma var burada. Arkadaşlarımızla Ebru sanatı yaptık. Gezdik, gördük. Önemli kuruluşlar var. Gelecek kariyerimde, planlarımda burası güzel bir etki bıraktı dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel