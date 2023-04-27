İzmir'de 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' başladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca gençlere yönelik düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" İzmir'de başladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda 40'ı aşkın kurum ve kuruluş, devlet teşviklerinin tanıtıldığı stantlar açtı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda organize edilen, bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı ofisleri, Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşlar, üniversiteler ve çeşitli kurumların katıldığı etkinliğe öğrenciler ve aileler ilgi gösterdi.

Kurum temsilcileri, stantlarda burs, hibe, fon, kredi destekleri ve staj programlarıyla ilgili ziyaretçileri bilgilendirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar ve kurum yetkilileri de stantları ziyaret etti.

1 milyon gençle bire bir iletişim

Evren Başar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'nin 16. durağı olan İzmir'de gençlerle buluşmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Etkinlikteki stantlarda, gençlerin, devletin sağladığı hibe, fon, burs, kredi gibi teşviklere ilişkin bilgi alabildiğini söyleyen Başar, şunları ifade etti:

"Gençlerimizin kariyerlerini planlarken, geleceklerini kurgularken devletimizin hangi imkanıyla neler yapabileceği hususunda farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Burada Gençlik ve Spor Bakanlığından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, TÜBİTAK'tan KOSGEB'e, TRT'den Anadolu Ajansına devletimizin 40'a yakın kamu kuruluşu uzman ekipleriyle birlikte gençlerimizi beklemektedir. Haftaya da inşallah Denizli'de olacağız. İzmir'de yaşayan, İzmir'in çevre il ve ilçelerinde yaşayan gençlerimizi buraya davet etmek istiyorum."

Evren Başar, Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'nin tüm duraklarında gençlerin yoğun teveccühüyle karşılaştıklarını belirterek, "Denizli ile beraber 1 milyon gençle bire bir temas kurmuş olacağız. Hatta 1 milyonu biraz geçmiş olacağız. Bu yüzden biz de çok mutluyuz." dedi.

Ziyaretçilerden olumlu dönüş

Etkinliği öğrencileriyle ziyaret eden Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Recai Cinel, amaçlarının çocuklara gelecekleriyle ilgili iş anlamında, meslek anlamında kapı açmak olduğunu söyledi.

Devletin sağladığı imkanlarla ilgili öğrencilerin bilgi sahibi olmasını istediklerini belirten Cinel, "Çocuklarımız konum itibarıyla zor bir süreçten geçtiler. Pandemi nedeniyle evin içinde çok kaldık. Bu da öğrencilerin üniversiteye hazırlanma süreçlerini de etkiledi doğal olarak. Çocuklarımız 11. veya 12. sınıfta meslekleri öğrenmeye başladı. Biz de 12. sınıflarımızı aldık ve buraya geldik. Onlara bir nebze de olsa pencere açabilirsek çok mutlu oluruz. Burada emeği geçen herkese de ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.

Öğrencilerden Deniz Eren Aytış da gelecekte yapabilecekleriyle ilgili bilgi almaktan çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Böyle bir uygulamayı daha önce hiç bilmiyordum. Gerçekten böyle büyük kuruluşların böyle şeyler yapması zor zamanlarda çok iyi. Sınav öğrencisi olarak stresli dönemlerden geçerken bilgi sahibi olmamızı sağlıyorlar." ifadelerini kullandı.

AA standında gençlerle buluşma

Anadolu Ajansı (AA) alanda bulunan standıyla gençlerle buluştu.

Başar'ın da ziyaret ettiği AA standına gençler yoğun ilgi gösterdi.

Standı ziyaret edenlere AA personeli tarafından kurumun faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Organizasyonun İzmir etabı yarın sona erecek.