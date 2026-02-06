İzmir'de otomobil, dere üzerindeki köprüden geçerken sele kapıldı: 2 ölü
İzmir'in Menderes ilçesinde dereye uçan otomobilde hayatını kaybeden 16 yaşındaki Balımnaz Türkkal ve 21 yaşındaki ablası Nergiz Türkkal'ın kimlikleri belli oldu. Olayda kaybolan kişinin ise suçlardan arandığı için kaçtığı ortaya çıktı.
ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
İzmir'in Menderes ilçesinde dereye uçan otomobilde hayatını kaybeden iki kadının kimlikleri belli oldu. Olayda yaşamına yitirenlerin Balımnaz Türkkal (16) ve ablası Nergiz Türkkal (21) olduğu öğrenildi. Kayıp olarak aranan, sonradan olay yerinden uzaklaştığı belirlenen kişinin ise çeşitli suçlardan arandığı için kaçtığı ortaya çıktı.
Kadir ÖZEN/İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel