İzmir'de Depremde Hayatını Kaybeden İkizler Anısına Bahar Şenliği Düzenlendi

İzmir'de 30 Ekim 2020 depreminde vefat eden 15 yaşındaki ikizler Sayra ve Çınar Alpgündüz anısına sosyal sorumluluk projeleri için kurulan Sayra ve Çınar Vakfı, bahar şenliği düzenledi.

Urla ilçesindeki organizasyonda gün boyu alışveriş stantları, eğlenceli oyunlar, çekilişler, dans gösterileri, söyleşiler ve DJ performans yer aldı.

Anneler Günü temalı soru cevap yarışmasının da yapıldığı etkinlikte, oyuncu Veda Yurtsever ile söyleşi gerçekleştirildi.

Şenlikte ürünlerin satılmasından elde edilen gelir, ihtiyaç sahibi çocuklar için bağışlandı.

Sayra ve Çınar'ın annesi ve vakfın başkanı Tülin Batmaz, çocukların yararına olacak etkinlikler düzenlemenin kendisine çok iyi geldiğini belirterek, "Çocukların yarınları olmak için şenlikten gelen tüm geliri çocuklara harcayacağız. Burada herkes ticari kaygı yaşamadan geldiğini söyledi. İnsanlar iyiliği keyifle yaptılar." dedi.