İzmir'de Depo Yangını 4 Saatte Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Bornova ilçesinde inşaat malzemeleri bulunan depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının elektrik kontağından kaynaklandığı belirlendi.

4 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Bornova ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki inşaat malzemelerinin bulunduğu bir depoda çıkan yangına; İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na ait 11 araç ve 40 personel sevk edildi. Dar sokaklardan ilerleyerek olay yerine ulaşan ekipler, başlangıçta binaya girerek alevlere müdahale etmeye çalıştı ancak deponun çatısının çökmesi nedeniyle yangına dışarıdan müdahale edildi. Yangın çevredeki evlere ve iş yerlerine sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle saat 11.00 sıralarında kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edildi. Depo kullanılamaz hale gelirken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
